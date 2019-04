Marcelo Rebelo de Sousa discursou na sessão solene das comemorações de 25 de abril no Parlamento esta quinta-feira, onde destacou as mudanças no país que a revolução provocou e ressalvou que Portugal continua a "preferir a democracia mais imperfeita à ditadura mais insensata", bem como o "reformismo" a "sebastianismos de passados que não voltam", 45 anos depois da revolução.



"Dir-se-ia que foi ontem mas passaram já 45 anos. Quais eram as expectativas, anseio e causas dos jovens de então? Apesar do milhão que havia emigrado, recusando vida sem liberdade, lembro bem o que nos unia, a nós jovens dos mais opostos pensamentos, na alvorada da mudança: era a liberdade em vez de repressão, o desenvolvimento em vez de desigualdade económica, a paz em África em vez do empenhamento militar sem solução política. Isto que nos unia era muito do mais nos dividia: os contornos do regime político, a visão sobre a Europa e o mundo, o papel do Estado, das pessoas e organizações, o caminho, o fim, o ritmo da revolução, o alcance da Constituição e como ela se devia conjugar com a revolução", disse o Chefe de Estado num tom unificador e invocando os jovens de 1974, onde ele próprio se insere.





Após a revolução, havia diferenças e pretensões, disse Marcelo: "uns deram-se por felizes no momento da revolução, outros só quando foi redigida a Constituição, e outros ainda quando a Constituição foi revista já nos anos 80". Mas, reforça, uma coisa é certa: "nenhum dos jovens de 74 pode dizer que viu vencer tudo o que queria, mas olhando para o caminho, todos acabaram por ver muito do essencial e do seu denominador comum: Portugal passou de ditadura a democracia"."E construiu-se tudo isto com uma descolonização tardia em plena revolução", lembra, caracterizando o processo democrático como "uma aventura agitada, exigente e não linear, cheia de altos e baixos".

No seu discurso, o Presidente da República sublinhou que "valeu a pena o 25 de abril", mas que a obra ainda não está acabada.



Jovem em 74, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a sua geração não está disposta "a esquecer" o que teve de fazer para "ultrapassar barreiras, exclusões e discriminações de há quase meio século" e que por isso nem ele nem os jovens de 74 aceitarão ceder "a tentações ou marginalizações serôdias, nem a xenofobias ou a traumas coloniais".



Na mesma linha, o Presidente perguntou aos deputados "que pensam, o que sentem, o que querem os jovens de 2019" e ressalta que "os regimes não se quedam na visão dos passados, têm de saber responder ao vazio dos presentes e dos futuros". "Com esses jovens, basta acenar com pós-colonização e democracia? Não. As suas ansiedades são mais vastas", questionou.



Em paralelismos constantes entre o antes e depois do 25 de abril e os jovens de hoje e de 74, Marcelo enumera que os desafios da altura eram muito "nacionais" e concentrados em três objetivos: a paz em África, a democracia e o desenvolvimento vistos a prazo mais curto. Por outro lado, o desafio dos jovens de 2019 é "muito mais global, complexo, exigente, na diversidade dos fatores de que depende e do prazo alargado que envolve".



Hoje, defende o Chefe de Estado, é preciso "mais ambição no Portugal pós-colonial, mais ambição na demografia, na coesão, na era digital, na ambição do futuro, do emprego e do trabalho, tudo com a economia a crescer, com a dependência pelo endividamento a diminuir, e isto sem excluir ninguém", porque nesta altura, em oposição a 74, uma revolução digital em curso, a par da mutação tecnológica e científica e das alterações climáticas.



"Parece um programa impossível, mas a história faz-se de sonhos impossíveis. Portugal é uma pátria que nasceu impossível, mas uma impossibilidade com quase 900 anos. Porque haveriam de ser as gerações de hoje as primeiras a renunciar ao impossível? Porque haveríamos de ser nós a não acreditar em Portugal?", pergunta.





Quanto à democracia, Marcelo elogiou os jovens que não querem claramente voltar a ditaduras e que "cultivam uma participação diversa", digital, e "amiúde inorgânica". Por isso, a "democracia com contornos mais clássicos, de outro ritmo, tem de compreender e saber conjugar, sob pena de se condenar a novas formas com cada vez menos conteúdo".



Para o Presidente, a descoberta da liberdade para muitos portugueses e portuguesas chegou com a democracia. Destacando as diferenças antes e depois do 25 de abril, diz que os desígnios em comum mantêm-se: "no essencial continuamos a ser o que sempre fomos, e bem, por corresponder à nossa vocação cimeira, uma plataforma entre civilizações, oceanos e continentes".