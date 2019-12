ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Estávamos em julho de 2004. Um dia após tomar posse como secretário de Estado da Educação, Diogo Feio ficou perplexo com uma chamada telefónica. Era o então ministro José Luís Arnaut, responsável pela pasta da administração local e desenvolvi-mento regional, a dizer-lhe que se preparasse para se instalarem em Aveiro, onde o seu gabinete viria a ser localizado. À, o centrista admite que ficou "surpreendido" com a decisão do Executivo PSD/CDS, liderado por Santana Lopes, de descentralizar uma série de Secretarias de Estado: "Por um lado, era uma honra ser nomeado. Por outro, não estava à espera [de trabalhar fora de Lisboa]." Década e meia depois, Diogo Feio descreve a sua experiência de descentralização como "não satisfatória": "Se os secretários de Estado estão a 200 e tal quilómetros de distância do seu Ministério, não existe contacto permanente com o Governo. Passei muito tempo na autoestrada, até carros avariados tive." Também José Cesário e Carlos Martins, dois dos seis secretários de Estado que descentralizaram com Santana Lopes, descrevem a medida como "simbólica" nos seus mandatos – e relatam uma série de desventuras.Não foi por falta de aviso – até do atual Presidente da República. Comentador da TVI em 2004, Marcelo Rebelo de Sousa considerou na altura que a ideia era "uma brincadeira". "É uma ilusão pensar-se que a decisão vai dar peso ao poder local", disse, pois descentralizar "é dar poder e dinheiro às estruturas locais e regionais".