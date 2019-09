realizar um referendo antes de qualquer decisão sobre regionalização.

Uma sondagem revela que entre todos os distritos "só Lisboa está contra a regionalização do país", mostrando-se contra a criação de Regiões. Dois terços dos inquiridos consideram que o poder e as decisões estão concentrados na capital e, dividido o país em Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, revela a sondagem da Pitagórica, citada pelo Jornal de Notícias.A criação de regiões é particularmente aceite no Algarve (55% a favor contra 35% contra) e no Norte (54% a favor e 37% contra). Em Lisboa, o 'sim' reúne apenas 40% de apoio e 48% de negas.A explicar esta discrepância surge a resposta a outra pergunta: até que ponto as decisões e os poderes estão concentrados em Lisboa? Cerca de dois terços (65%) dos inquiridos acreditam que as decisões e os poderes estão "praticamente tudo" ou "demasiado" concentrados em Lisboa. No entanto, entre os lisboetas, 51% acreditam que os poderes não estão demasiado concentrados na capital.Nos cinco grupos inquiridos todos rejeitam maioritariamente a ideia de que a regionalização "só trará custos para o país" e "nada de bom" para as populações. Inquiridos do Norte (61%) e Algarve (60%) são os que mais discordam da visão "lisboacêntrica". E inclusivamente os lisboetas encontram vantagens nas Regiões, apenas menos do que noutras zonas do país.Outro aspeto consensual da sondagem é a necessidade de

Quando questionados sobre que áreas gostariam de ver delegadas para as competências de um governo regional, a maioria dos inquiridos coloca os transportes públicos no topo da lista.