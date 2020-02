ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

A empresa Território XXI tem como sócia Vilma Marlene da Silva, casada em comunhão de bens com o atual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. Este foi vereador e depois presidente da Câmara de Matosinhos, período durante o qual a empresa teve dezenas de contratos com entidades públicas, o que a lei proibia. Houve aliás vários casos deste tipo a causar polémica na anterior legislatura: o do filho do secretário de Estado da Proteção Civil Artur Neves, ou o das empresas do pai do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, entre outros. O Governo defendeu – e um parecer da Procuradoria-Geral da República deu-lhe razão – que a lei não deveria ser interpretada "à letra". Mas já depois de Pinheiro ter tomado posse como secretário de Estado, em outubro, a mesma Território XXI teve quatro contratos com autarquias, num valor total de 186.730 euros. Como entretanto o quadro legal mudou, este tipo de situação passou a ser permitido. A lei obriga, contudo, a que contratos de empresas detidas por familiares com entidades públicas explicitem a relação familiar no portal dos contratos públicos – o que também não aconteceu nos quatro contratos.questionou o secretário de Estado sobre se, enquanto esteve na autarquia, nunca percebeu estar a incorrer numa ilegalidade. Eduardo Pinheiro respondeu que nunca houve intervenção da sua parte "em qualquer decisão ligada à empresa e esta nunca trabalhou para a Câmara de Matosi-nhos nem para qualquer empresa do seu universo municipal" – não era, contudo, isso que a lei proibia, mas quaisquer contratos públicos.