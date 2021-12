Oposição a Rio prepara o futuro

Luís Montenegro dá sinal com a escolha do seu cabeça de lista, Miguel Pinto Luz mantém influência e Pedro Rodrigues procura afirmar-se como um dos protagonistas da oposição interna.

Rui Rio ganhou as diretas e ninguém no PSD vai pôr em causa essa legitimidade reforçada. Mas isso não significa que não haja resistência interna e peças que se movem a pensar no futuro, mesmo que não se saiba bem quando poderá chegar esse ciclo pós-Rio.

Luís Montenegro continua apostado numa corrida de fundo. "Não tenho estado na política ativa. Não há nenhuma razão para quebrar esse ciclo da minha vida", disse aos jornalistas à entrada do 39.º Congresso em Santa Maria da Feira. Ainda está fresca na memória do partido a derrota que sofreu há dois anos, mas Montenegro ainda tem tropas e mantém-se na reserva de putativos futuros líderes.

Não é por acaso que é o primeiro subscritor de uma lista ao Conselho Nacional e também não é por acaso que o cabeça de lista que escolheu é Paulo Calado, visto como um possível sucessor de Miguel Albuquerque no Governo Regional da Madeira. "Luís Montenegro está a pensar no futuro, a longo prazo", nota à SÁBADO um dos críticos internos.