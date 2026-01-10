Pureza diz que voto em Catarina Martins é "o mais seguro que existe"

Catarina Martins não encaixa em nenhuma das opções e, para José Manuel Pureza, quem vota em Catarina Martins sabe com o que contar.

O coordenador do BE, José Manuel Pureza, defendeu este sábado que o voto em Catarina Martins é "o mais seguro que existe", uma referência ao candidato socialista António José Seguro, que tem repetido os apelos ao voto útil da esquerda.



JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"Por tudo o que Catarina fez, por tudo o que a Catarina fará, o voto na Catarina é o voto mais seguro que existe", afirmou José Manuel Pureza, durante o discurso num almoço-comício que juntou, na cantina do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, perto de 400 pessoas.

Na primeira intervenção em campanha ao lado da candidata apoiada pelo BE nas eleições presidenciais de 18 de janeiro, o coordenador do partido afirmou que na corrida a Belém "há candidatos que não sabemos o que fariam no futuro e há candidatos que preferíamos nem saber o que fizeram no passado".

Catarina Martins, continuou o líder bloquista, não encaixa em nenhuma das opções e, para José Manuel Pureza, quem vota em Catarina Martins sabe com o que contar.

"Quem vota na Catarina sabe que confia o seu voto a uma proposta firma que cuida da democracia e da maioria que constrói Portugal. Sabe que o seu voto é útil para abrir os diálogos que tornam essa proposta possível. E sabe-o porque essa firmeza e esses diálogos são o percurso, o trabalho e a vida da Catarina", sublinhou.

Num discurso elogioso, José Manuel Pureza não poupou nas características atribuídas à única mulher na corrida a Belém.

Catarina Martins, segundo o líder partidário, é o nome da cumplicidade com as vidas e as lutas das mulheres, da defesa das pensões, da energia e da alegria, ao lado dos jovens, na luta pelo clima, do combate pela paz e pela autodeterminação dos povos.

"Sabemos que em todas as disputas pela esperança contra a brutalidade precisamos de gente que faça do cuidado de todos com todos o seu combate de todos os momentos. Sabemos o nome de gente assim: Catarina", resumiu.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026, com 11 candidatos, um número recorde.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Caso nenhum deles consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.