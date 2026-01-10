Jorge Pinto sugere que Cotrim deu prazo de dois anos até concorrer a liderança da IL

Cotrim apostou um almoço com o candidato apoiado pelo Livre de que, no prazo de dois anos, não seria candidato à liderança da IL.

O candidato presidencial Jorge Pinto sugeriu este sábado que João Cotrim Figueiredo deu um prazo de dois anos a Mariana Leitão antes de se candidatar à liderança da IL, demonstrando que "não está tão interessado em ser Presidente da República".



Jorge Pinto fala com jornalistas sobre o futuro da Iniciativa Liberal Lusa

Em Santarém, junto ao monumento de homenagem a Salgueiro Maia, Jorge Pinto recordou, em declarações aos jornalistas, o encontro matinal que teve com Cotrim Figueiredo na Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha, para indicar que o liberal concedeu "um período de defeso de dois anos a Mariana Leitão", presidente da IL, antes de considerar apresentar a sua candidatura à liderança do partido.

"João Cotrim Figueiredo deu um período de defeso de dois anos a Mariana Leitão, dizendo que não irá lançar-se como candidato à liderança da IL nesse período, o que também mostra bem que se calhar João Cotrim Figueiredo não está tão interessado em ser Presidente da República porque dois anos são um bocadinho menos do que os cinco anos de mandato da Presidência da República", afirmou.

Jorge Pinto abordou este caso enquanto falava da mensagem da sua candidatura e enfatizava que tem conseguido introduzir novos temas no debate e destacou com ironia que, para além de temáticas diferentes, conseguiu um "furo jornalístico".

O candidato presidencial apoiado pelo Livre referia-se ao facto de João Cotrim Figueiredo, esta manhã, ter apostado um almoço com Jorge Pinto que, no prazo de dois anos, não seria candidato à liderança da IL. Isto, após Jorge Pinto dizer ao liberal que o seu real objetivo é regressar à presidência do partido que o apoia nestas eleições.

"Vamos apostar um almoço num restaurante à minha escolha em como não volto à liderança da IL?", perguntou Cotrim Figueiredo a Jorge Pinto, depois deste último dizer que o seu objetivo é regressar à liderança daquele partido, cargo que deixou em 2022 e que, atualmente, é ocupado por Mariana Leitão.

Não convencido, Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, reafirmou que Cotrim Figueiredo não tarda a assumir os comandos da IL.

"Se em dois anos não for presidente da IL, pagas o almoço", teimou Cotrim Figueiredo.

Jorge Pinto, que começou a visita ao mercado mais tarde do que aquele seu adversário, contou que, se perder a aposta, algo que duvida, o almoço será em Amarante, cidade de onde é natural.