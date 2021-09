PSP vai apresentar queixa contra juiz negacionista

Na terça-feira, Rui Fonseca e Castro foi ouvido no CSM, no âmbito do processo disciplinar instaurado e, à porta do edifício, sem máscara de proteção, o juiz desafiou os agentes da PSP que estavam presentes. "Não se atrevam a tocar-me", disse.