Centenas acompanharam juiz negacionista que entregou queixa contra Marcelo e Costa

Centenas de manifestantes acompanharam o juiz Rui Fonseca e Castro que se dirigiu à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR) para entregar uma denúncia contra o Presidente da República, o primeiro-ministro e o Governo por alegados "crimes contra a humanidade" relacionados com a pandemia.



O juiz Rui Fonseca e Castro chegou à PGR para a entrega da denúncia já perto das 16 horas, à frente de uma manifestação que partiu do Parque Eduardo VII, em Lisboa. Nos cartazes empunhados pelos manifestantes podiam ler-se palavras de apoio ao juiz e de condenação a Marcelo Rebelo de Sousa, Graça Freitas (a presidente da DGS) e António Costa. Os manifestantes vestiam roupas escuras, como tinham pedido os organizadores do protesto, entoando o hino nacional e erguendo bandeiras de Portugal. Também o nome de Rui Fonseca e Castro foi várias vezes gritado pelos apoiantes. Questionando as regras impostas devido à pandemia, maior parte dos manifestantes não usavam máscara,



Houve também gritos dirigidos aos jornalistas presentes, com os manifestantes a apelidarem os profissionais de "assassinos" e classificarem o seu trabalho com "jornalixo".