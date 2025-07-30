Sábado – Pense por si

Homem decapitado encontrado em Lisboa

Um homem foi encontrado decapitado no Pátio Salema durante a madrugada. A PJ foi acionada e está no local.

Um homem foi encontrado decapitado no Pátio Salema, no centro de Lisboa, na madrugada desta quarta-feira. A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e está no local. 

PSP recebeu cabeça de corpo que se suspeita que seja de homem decapitado em Lisboa
PSP recebeu cabeça de corpo que se suspeita que seja de homem decapitado em Lisboa

