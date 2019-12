Há agentes portuguesas que recebem menos quando engravidam denuncia um relatório sobre as iniquidades de género dentro da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com um inquérito realizado no âmbito do projeto europeu "Equal Police: European Police together toward more egalitarian workplace", a lei que garante os direitos sociais das mulheres quando estas engravidam não é respeitada várias vezes no seio policial.





Refere o relatório organizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) que dentro da polícia há situações em que não são respeitados o "direito de redução horária" e que não é acomodado o "horário para amamentação", havendo inclusivamente casos em que se verifica a perda de vencimento por parte das agentes.

O coordenador da elaboração deste relatório, Cristiano Correia, explica que esta perda de vencimento decorre da passagem das grávidas "para serviços mais administrativos, para a própria segurança da mulher". No entanto, esta passagem "implica também perder um complemento remuneratório importante numa altura de maior fragilidade". O representante sindical lembra mesmo à SÁBADO que a perda de rendimento decorrente da gravidez "é ilegal". "A própria PSP deveria dar o exemplo e ir mais além no reconhecimento dos direitos sociais das mulheres grávidas", em vez de ser um exemplo negativo, acredita Cristiano Correia.

Ainda sobre o vencimento, o sindicato concluiu que não existem diferenças quanto à remuneração entre mulheres e homens na PSP, quando desempenham os mesmos cargos. No entanto, verifica-se, por vezes, um corte no vencimento na fase da licença de maternidade, o que a ASPP relembra que "é ilegal". "Nós enquanto sindicato temos alertado para essa questão [dos cortes remuneratórios durante a gravidez] e apoiado as mulheres até juridicamente", refere o relatório.



Nas respostas dadas ao questionário que serviu de base ao relatório, os agentes concordaram mesmo que "uma remuneração mais baixa devido à licença de maternidade" é uma das maiores dificuldades encontradas pelas mulheres quando estão inseridas na vida policial. Ainda dentro das necessidades de mulheres com filhos, as agentes inquiridas revelaram o desejo de que os serviços sociais tivessem um papel mais interventivo, construindo (ou criando parcerias com) creches e jardins-de-infância, além de oferecerem incentivos à natalidade.

O sindicato concluiu ainda que a falta de respeito pelos direitos das agentes aquando da gravidez comprometem a "harmonia entre a vida profissional com a vida familiar", para além de dificultarem igualmente a progressão na carreira. "Causa-nos estranheza que o Governo crie medidas para a equidade e depois não se verifique a presença de mulheres no comando e terem poucos cargos de responsabilidade", considera Cristiano Correia que diz mesmo que a ASPP/PSP tem o desejo de ver mulheres a liderar equipas policiais "e até mesmo ver uma mulher a dirigir a Polícia".

De acordo com as dezenas de agentes que responderam ao questionário em causa, uma das medidas que pode mais pode ajudar a incentivar as mulheres a aderirem aos órgãos policiais (atualmente constituem apenas 10% da força policial) é a melhoria "do equilíbrio entre a vida profissional e a vida profissional).

O relatório apurou ainda que maior parte dos agentes que responderam não sentem que a existência de "posições inimigas" de homens que não concordam com a presença de mulheres em alguns casos seja um motivo que afasta as mulheres da PSP.

Os agentes consideram também haver igualdade na altura de promoção, o que é confirmado pelos dados recolhidos pela ASPP que revelam que apesar de haver apenas 10% de mulheres nas forças policiais, estas representam 14,86% dos cargos de oficial. No entanto, a ASPP considerou relevante apontar que "nunca a Polícia de Segurança Pública teve um diretor nacional [que fosse] mulher" e considera que esse facto merece uma "maior reflexão".

"Este tema não é uma questão das mulheres mas sim de igualdade de direitos e de justiça, que nos deve preocupar a todos", assegura o sindicato.