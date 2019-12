Foram feitas 80 queixas de discriminação à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego só este ano. De acordo com o Jornal de Notícias , o número representa quase o dobro das queixas por parte de trabalhadores do ano passado (45). No total, 75 dessas 80 queixas foram apresentadas por mulheres e 15 delas diziam respeito à discriminação em função do sexo.Nos últimos dois anos foram emitidos quase 1500 pareceres - 740 no último ano e 727 no ano passado -, com uma tendência crescente em anos recentes.