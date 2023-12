PSP do Barreiro detém jovem mãe suspeita de maltratar filho bebé

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A mulher suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal do Barreiro na segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A PSP do Barreiro deteve uma mulher de 20 anos suspeita do crime de violência doméstica contra um filho bebé, de apenas 35 dias, foi esta terça-feira anunciado.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o Comando Distrital de Setúbal (a que pertence o concelho do Barreiro), a detenção foi efetuada cerca das 18h de sábado, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela autoridade de polícia criminal."Após ter tido conhecimento de alegados maus-tratos praticados por uma mãe ao seu filho de apenas 35 dias de vida, de imediato os polícias da investigação criminal iniciaram diligências no sentido do apuramento dos factos e recolha de prova, tendo sido possível reunir matéria suficiente para proceder à detenção da suspeita", esclarece a PSP em nota de imprensa.Sem adiantar pormenores sobre os maus-tratos que terão sido infligidos, o comando distrital salienta que a rápida intervenção daquela força policial permitiu garantir que o bebé fosse colocado "fora de perigo e em segurança", embora continue sob observação médica numa unidade hospitalar.A mulher suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal do Barreiro na segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.