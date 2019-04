PSP detém três homens por tráfico de droga na Amadora

Na operação, a PSP apreendeu 2.430 doses de heroína, 255 doses de cocaína, 102 doses de haxixe, 4.118,80 euros; 2 balanças, 4 telemóveis e uma catana.

A PSP anunciou este sábado a detenção de três homens por tráfico de droga, na Amadora, no âmbito de uma investigação realizada nos últimos cinco meses na qual foram apreendidas 2.430 doses de heroína e 255 doses de cocaína.



"No âmbito de um inquérito a decorrer nos últimos cinco meses, foi possível apurar e provar que os suspeitos se dedicavam à preparação e venda de produto estupefaciente, recorrendo a residências e estabelecimentos de restauração e bebidas, sendo responsáveis por uma quantidade considerável de vendas naquela zona", divulgou o Comando Metropolitano da PSP.



A detenção dos homens, com idades compreendidas entre os 26 e os 45 anos, e que já estavam "referenciados pela prática deste tipo de crimes", foi realizada pela Divisão Policial da Amadora na quarta-feira.



Um dos homens foi sujeito a prisão preventiva e os outros dois a termo de identidade e residência, após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial.



Na operação, a PSP apreendeu 2.430 doses de heroína, 255 doses de cocaína, 102 doses de haxixe, 4.118,80 euros; 2 balanças, 4 telemóveis e uma catana.