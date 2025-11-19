PSP detém cinco pessoas em operação de prevenção criminal em Lisboa

Foram apreendidas quatro caçadeiras, uma pistola e pequenas doses de haxixe.

Cinco pessoas foram detidas esta quarta-feira no âmbito da operação de prevenção criminal que o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar hoje na zona da Alta de Lisboa, Ameixieira e Ajuda, segundo aquela força de segurança.



De acordo com o comissário da PSP Tiago Costa, os detidos, são cinco homens com idades entre os 20 e os 40 anos, alguns com antecedentes criminais e que já estavam na mira da polícia.

No âmbito da operação, que começou às 07:00 de hoje e que às 08:45 ainda estava a decorrer, foram apreendidas quatro caçadeiras, uma pistola e pequenas doses de haxixe.

A operação envolve cerca de 100 elementos das valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia, indicou a fonte no local onde decorre a operação.

"Esta operação foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais", tinha já adiantado a PSP em comunicado, enviado pelas 07:40.

Segundo a PSP, a operação irá continuar a decorrer nas próximas horas, pelo que o acesso a estas locais se encontra fortemente condicionado.

