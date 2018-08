A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve 10 carteiristas, com idades entre os 31 e os 57 anos, em menos de uma semana, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado, a PSP informa que deteve dois suspeitos na quarta-feira, no interior do eléctrico 28, por terem furtado a um turista uma carteira com documentos e cartões bancários, bem como cerca de 80 euros em numerário.Já no domingo, dois carteiristas foram detidos após roubarem 130 euros a uma turista que viajava no eléctrico 15.A terceira detenção ocorreu na segunda-feira, na paragem do eléctrico 28, na Rua das Escolas Gerais, onde foram detidos um homem e duas mulheres depois de roubarem uma carteira com documentos e 275 euros em dinheiro.O comunicado da PSP nota que "este grupo de carteiristas detidos integra o grupo que se envolveu em agressões a condutores de 'tuk tuk', acontecimento amplamente divulgado nas redes sociais na altura dos factos"."Trata-se de um grupo já com largo historial e que, além de já terem sido condenados por factos da mesma natureza (embora com pena suspensa), estão sujeitos à medida de coação de apresentações e proibição de frequentar o eléctrico 28, medidas estas que violam constantemente", acrescenta a nota.Por fim, três carteiristas foram detidos hoje no Pátio Dom Fradique, junto ao Castelo de São Jorge, depois de terem furtado uma carteira a uma turista, no valor de 20 euros, com documentos, cartões bancários e 200 euros em numerário.A PSP informa ainda, em comunicado, que dois dos detidos foram sujeitos a uma multa no valor de 1.000 euros, outros dois sujeitos a apresentações periódicas e, até ao momento, os restantes seis encontram-se a aguardar apresentação à Autoridade Judiciária.Entre 1 e 8 de Agosto, a polícia já havia detido 12 carteiristas na cidade de Lisboa.