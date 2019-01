Dos 58 detidos, a maioria foi por condução sob efeito de álcool, e oito por condução sem habilitação.

Dos 58 detidos, a maioria -- 28 -- foi por condução sob efeito de álcool, e oito por condução sem habilitação.



Das restantes detenções, cinco por tráfico de estupefaciente, quatro por desobediência e três por posse ilegal de arma.



Duas detenções por furto, duas outras por "resistência e coação sobre funcionário (PSP)" e duas no cumprimento do respetivo mandado de detenção.



Foi ainda detida uma pessoa por roubo e três por "outros crimes".



Em termos de apreensões, foi apreendido haxixe "em quantidade suficiente para 97 doses individuais", e heroína, "em quantidade suficiente para 13 doses individuais" e uma dose individual de cocaína.



Foram apreendidas quatro armas brancas e cinco de fogo -- quatro pistolas e um revólver.