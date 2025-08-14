PSD retoma hoje atividade política com Festa do Pontal e discurso de Montenegro

Sábado – Pense por si

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao País.

A Festa do Pontal, a tradicional 'rentrée' política do PSD, realiza-se esta quinta-feira no Calçadão de Quarteira, no Algarve, tendo como ponto alto um discurso do primeiro-ministro e líder do partido, Luís Montenegro.

Luís Montenegro discursa na Festa do Pontal em Quarteira, Algarve, em 2024
Luís Montenegro discursa na Festa do Pontal em Quarteira, Algarve, em 2024 LUÍS FORRA/LUSA

A festa vai começar às 18h30 e, a partir das 19h45, começarão as intervenções políticas, com um discurso do presidente da distrital de Faro e candidato à câmara local, Cristóvão Norte, e, depois, de Luís Montenegro.

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao País. No ano passado, por exemplo, na primeira vez que foi ao Pontal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou a ocasião para anunciar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.

Após o discurso de Luís Montenegro, haverá, às 21h30, um concerto do músico Toy, antes do encerramento da festa, às 23h30.

Com a Festa do Pontal, o PSD vai dar o pontapé de partida das 'rentrées' partidárias. O Chega ainda não tem qualquer data prevista, enquanto a IL irá organizar a sua 'rentrée' em 30 de agosto em Albufeira, com a festa "A'gosto da Liberdade".

Entre 30 e 31 de agosto, em Coimbra, o BE vai organizar o seu tradicional Fórum Socialismo, enquanto o PS vai organizar o seu primeiro grande evento também em Coimbra, em 6 de setembro, com a Convenção Autárquica do partido.

O PCP vai organizar a Festa do Avante em 5, 6 e 7 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, no mesmo fim de semana em que o Livre irá organizar a sua 'rentrée', no Porto, apesar de ainda não ter divulgado qual será o teor do evento.

A 'rentrée' do CDS-PP também vai ser em 6 de setembro, em Vale de Cambra, enquanto o PAN irá procurar associar vários eventos à comemoração dos 30 anos da lei de proteção animal, que se assinalam no fim de semana de 13 e 14 de setembro.

