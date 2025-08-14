PSD retoma hoje atividade política com Festa do Pontal e discurso de Montenegro

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao País.
A Festa do Pontal, a tradicional 'rentrée' política do PSD, realiza-se esta quinta-feira no Calçadão de Quarteira, no Algarve, tendo como ponto alto um discurso do primeiro-ministro e líder do partido, Luís Montenegro.
Luís Montenegro discursa na Festa do Pontal em Quarteira, Algarve, em 2024LUÍS FORRA/LUSA
A festa vai começar às 18h30 e, a partir das 19h45, começarão as intervenções políticas, com um discurso do presidente da distrital de Faro e candidato à câmara local, Cristóvão Norte, e, depois, de Luís Montenegro.
Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao País. No ano passado, por exemplo, na primeira vez que foi ao Pontal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou a ocasião para anunciar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.
Após o discurso de Luís Montenegro, haverá, às 21h30, um concerto do músico Toy, antes do encerramento da festa, às 23h30.
Com a Festa do Pontal, o PSD vai dar o pontapé de partida das 'rentrées' partidárias. O Chega ainda não tem qualquer data prevista, enquanto a IL irá organizar a sua 'rentrée' em 30 de agosto em Albufeira, com a festa "A'gosto da Liberdade".
Entre 30 e 31 de agosto, em Coimbra, o BE vai organizar o seu tradicional Fórum Socialismo, enquanto o PS vai organizar o seu primeiro grande evento também em Coimbra, em 6 de setembro, com a Convenção Autárquica do partido.
O PCP vai organizar a Festa do Avante em 5, 6 e 7 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, no mesmo fim de semana em que o Livre irá organizar a sua 'rentrée', no Porto, apesar de ainda não ter divulgado qual será o teor do evento.
A 'rentrée' do CDS-PP também vai ser em 6 de setembro, em Vale de Cambra, enquanto o PAN irá procurar associar vários eventos à comemoração dos 30 anos da lei de proteção animal, que se assinalam no fim de semana de 13 e 14 de setembro.
PSD retoma hoje atividade política com Festa do Pontal e discurso de Montenegro
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".