Sábado – Pense por si

Portugal

Fogo em Tabuaço dominado. Há quatro grandes incêndios que ainda preocupam

Lusa 14 de agosto de 2025 às 07:46
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

No fogo de Arganil (Coimbra), estão empenhados 845 operacionais, no de Trancoso (Guarda) encontram-se 452 bombeiros, no de Sátão (Viseu) são 419 operacionais e no de Cinfães (Viseu), 95 operacionais. Estes são os principais incêndios a esta hora.

O fogo que deflagrou no domingo em Tabuaço, distrito de Viseu, entrou esta quinta-feira em fase de resolução, indicou a Proteção Civil.

Incêndio em Tabuaço dominado, mas fogos em Arganil, Trancoso, Sátão e Cinfães preocupam
Incêndio em Tabuaço dominado, mas fogos em Arganil, Trancoso, Sátão e Cinfães preocupam PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

O fogo foi dado como dominado às 6h, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, notando que se "mantêm trabalhos de consolidação e rescaldo em ambos os setores".

No terreno, encontravam-se por volta das 07h30 de hoje 234 operacionais, auxiliados por 78 meios terrestres, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta dessa hora a ser combatidos por mais de 1.800 operacionais.

De acordo com o portal da ANEPC, no fogo de Arganil (Coimbra), estão empenhados 845 operacionais auxiliados por 287 meios terrestres, no de Trancoso (Guarda) encontram-se 452 bombeiros e 148 veículos, no de Sátão (Viseu) são 419 operacionais e 137 viaturas e no de Cinfães (Viseu), 95 operacionais têm o apoio de 26 meios terrestres.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Resposta de emergência Tabuaço Viseu
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Fogo em Tabuaço dominado. Há quatro grandes incêndios que ainda preocupam