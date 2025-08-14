Fogo em Tabuaço dominado. Há quatro grandes incêndios que ainda preocupam

No fogo de Arganil (Coimbra), estão empenhados 845 operacionais, no de Trancoso (Guarda) encontram-se 452 bombeiros, no de Sátão (Viseu) são 419 operacionais e no de Cinfães (Viseu), 95 operacionais. Estes são os principais incêndios a esta hora.

O fogo que deflagrou no domingo em Tabuaço, distrito de Viseu, entrou esta quinta-feira em fase de resolução, indicou a Proteção Civil.



O fogo foi dado como dominado às 6h, declarou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, notando que se "mantêm trabalhos de consolidação e rescaldo em ambos os setores".

No terreno, encontravam-se por volta das 07h30 de hoje 234 operacionais, auxiliados por 78 meios terrestres, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta dessa hora a ser combatidos por mais de 1.800 operacionais.

De acordo com o portal da ANEPC, no fogo de Arganil (Coimbra), estão empenhados 845 operacionais auxiliados por 287 meios terrestres, no de Trancoso (Guarda) encontram-se 452 bombeiros e 148 veículos, no de Sátão (Viseu) são 419 operacionais e 137 viaturas e no de Cinfães (Viseu), 95 operacionais têm o apoio de 26 meios terrestres.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.