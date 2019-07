Na semana passada, o PSD de Oliveira do Bairro já tinha pedido "a suspensão imediata de mandato" dos presidentes da Câmara, Duarte Novo, e da Assembleia Municipal, Oliveira Martins, que integram o grupo de 17 autarcas formalmente acusados de violação da lei do Orçamento de 2017.A resposta dos autarcas centristas foi negativa, com Duarte Novo e Oliveira Martins a garantirem que a "responsabilidade que lhes foi confiada pelos votos dos oliveirenses será respeitada até ao fim do mandato, no estrito respeito pela lei e na defesa intransigente do interesse do município".O PSD de Oliveira do Bairro, que denunciou o caso, volta agora à carga, pedindo esclarecimentos à líder nacional do CDS."Deve esclarecer, de forma clara, se concorda com o posicionamento do seu partido em Oliveira do Bairro ou se entende se o senhor presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o senhor presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro devem suspender o seu mandato de imediato e até ao final do processo judicial em curso", exigem.O PSD bairradino lembra que entre os 17 autarcas acusados encontra-se o presidente da distrital de Aveiro do CDS/PP [Jorge Pato] e o presidente da concelhia de Oliveira do Bairro do CDS/PP", André Chambel, que é também chefe de gabinete de Duarte Novo.Os sociais-democratas querem saber se Assunção Cristas vai pronunciar-se ou não sobre um caso que consideram ser mais grave do que outros que a líder do CDS criticou no passado."Se não o fizer, além das evidentes consequências políticas que os portugueses retirarão, existirá a conclusão óbvia que a incoerência, o populismo e a demagogia é, infelizmente, uma prática enraizada no CDS/PP".