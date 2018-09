O PSD quer os sectores privado e social a concorrer com o público na prestação de cuidados de saúde pagos pelo Estado, publicando rankings sobre resultados.

"Trata-se de generalizar as PPP", admitiu esta quinta-feira o coordenador para a secção temática da Saúde do PSD, Luís Filipe Pereira, durante uma conferência de imprensa sobre Saúde convocada pelo PSD.

"Queremos que progressivamente mais hospitais sejam contratualizados com gestão privada", anunciou, garantindo que continuará a haver "gestão pública maioritária", mas defendendo que cada vez mais a gestão passe para as mãos dos privados incluindo nos cuidados primários como já existe nas USF (Unidades de Saúde Familiares) que já representam contratos entre o Estado e os médicos que gerem essas unidades.

Luís Filipe Pereira demarcou-se da ideia avançada pelo CDS de alargar a ADSE a quem dela queira beneficiar. "Essa não é a nossa ideia".

O objectivo é pôr hospitais públicos, privados e do terceiro sector "em competição", "com os mesmos custos" para o Estado, explicou.

"Esta mudança entendemo-la como um caminho reformista e não uma revolução", defendeu Luís Filipe Pereira.

"Para a população nada muda", assegurou o social-democrata, garantindo que "não haverá qualquer perda de direitos".

"O que é fundamental para a população portuguesa não é se o SNS é público ou privado", afirmou, garantindo que o importante é garantir melhores resultados com menores custos.

Nesta proposta, o Estado continua a ser responsável pela contratação da prestação de cuidados através de concursos públicos.

Recorde-se que o antigo ministro da saúde, Luís Filipe Pereira, foi já presidente do grupo de saúde privada CUF.

David Justino desmente divisão em torno da proposta

David Justino, vice-presidente do PSD, voltou a desmentir a notícia do Público segundo a qual esta proposta gerou um debate que culminou na ameaça de demissão de dois dos elementos da Comissão Política Nacional do PSD.

"A violenta discussão nunca teve lugar", afirmou Justino, em resposta aos jornalistas, dizendo que se houve ameaças de demissão elas foram feitas em privado.

Proposta completa só será divulgada segunda-feira

Ainda não foi, contudo, desta que o PSD revelou o documento com as suas propostas para a Saúde. O partido convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa na sede, mas só tinha para apresentar o mesmo power point que já tinha sido projectado na quarta-feira à noite no Conselho Nacional do partido.

O vice-presidente social-democrata David Justino chamou-lhe uma "primeira grande síntese", prometendo que as "15 ou 20 páginas" - que Luís Filipe Pereira, o autor do trabalho disse ser a dimensão do documento - serão disponibilizadas no site do PSD na próxima semana.

"O documento propriamente dito vai ser disponibilizado na segunda-feira porque quisemos incorporar uma parte do que saiu da reunião de ontem", justificou-se David Justino, lembrando que o documento já foi aprovado na Comissão Política Nacional e no Conselho Nacional.

De resto, David Justino garante que nos próximos meses o PSD vai ter vários trabalhos deste tipo por área temática. O próximo trabalho será sobre o acesso ao ensino superior.

Programa eleitoral do PSD pronto em Junho

"Isto agora vai ter uma cadência regular praticamente até ao mês de Maio do próximo ano", anunciou o dirigente, que diz que o programa eleitoral do PSD deverá ser conhecido em Junho.

David Justino explica, porém, que estes serão sempre "documentos abertos" porque o "objectivo de os divulgar é precisamente o de poder recolher contributos".

Coube a Luís Filipe Pereira, coordenador da secção temática de saúde no PSD, apresentar o PowerPoint.

PSD diz que quer salvar o SNS

Traçando um retrato negro, num longo discurso de diagnóstico, Luís Filipe Pereira garantiu que o PSD acredita que "o SNS é uma conquista da democracia" que vale a pena "preservar".

"Salvar o SNS" foi mesmo a expressão usada por Luís Filipe Pereira, que voltou a adiantar as ideias que Rui Rio já tem defendido publicamente sobre o sector, lembrando que "o Estado tem de ter um papel central", mas que pode haver "competição" entre público, privado e social.

"A população não paga mais por isso", assegurou o social-democrata, que começou por lembrar que "o esforço das famílias portuguesas já é muito acima da média da OCDE" e que "um terço das despesas com Saúde são suportadas pelas famílias".