A direcção da bancada do PSD já indicou Alberto João Jardim para a comissão técnica independente sobre a descentralização, tal como a SÁBADO avançou esta quarta-feira.

Como a SÁBADO avançou, a escolha do ex-líder do Governo regional da Madeira está a causar mal-estar no PSD. Mas a direcção do partido decidiu dar essa indicação à bancada que entregou esta sexta-feira a indicação formal do nome de Jardim ao gabinete do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.



Contactada pela SÁBADO, fonte oficial da bancada social-democrata não quis fazer comentários.



"O PSD propôs aos outros partidos que os nomes fossem indicados no sentido de se formar uma equipa, num espírito de complementaridade", limitou-se a dizer o vice-presidente da bancada do PSD António Costa e Silva, na sexta-feira à noite à SÁBADO.