O homem, motorista de profissão, vai agora ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 25 anos pela presumível autoria de três crimes de abuso sexual de uma criança de 12 anos de idade em Mogadouro, no distrito de Bragança, anunciou hoje aquela polícia.Em comunicado, a PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, refere que "os atos alegados teriam sido perpetrados no decurso do ano de 2018".O detido, acrescenta, está "fortemente indiciado pela prática de três crimes de abuso sexual de uma criança de 12, em Mogadouro".