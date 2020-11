PSD e Chega: Quem cedeu nos Açores?

Há duas regras essenciais para perceber a política nos Açores: na região mandam os que lá estão e há uma rivalidade entre ilhas que obriga a ter sempre em conta o peso de cada uma delas. Nos últimos dias, a sucessão de declarações desencontradas entre dirigentes nacionais e regionais do Chega e do PSD são muito fruto da primeira máxima que põe a autonomia acima de tudo.André Ventura foi a primeira vítima dessa regra não escrita da política açoriana, quando no início da semana o secretário-geral do Chega Açores, Orlando Lima, bateu com a porta, recusando a ingerência de Lisboa na negociação nas ilhas.O presidente do partido na região, Carlos Furtado, não deu gás a essa polémica mas deixou logo claro que estava a negociar com o PSD. Ventura foi para o Facebook assegurar que o acordo estava longe de fechado e insistir numa condição difícil de Rui Rio aceitar: conseguir o apoio social-democrata para a proposta de revisão da Constituição entregue pelo Chega na Assembleia da República.No dia seguinte, Carlos Furtado garantia àque havia um documento a ser trabalhado no Chega para um acordo com o PSD. Mas acrescentava nuances às exigências de André Ventura. Afinal, a redução de deputados que seria acordada seria no Parlamento Regional e sem número fechado - um ponto importante para não fazer dos Açores uma mera moeda de troca nacional - e a redução na atribuição do Rendimento Social de Inserção (RSI) não seria de 50%, mas apenas através da introdução de "critérios" sem especificar quais.André Ventura e José Pacheco, o segundo eleito pelo Chega nos Açores, carregaram nas cores da dramatização na quinta-feira, já depois de Adão Silva ter garantido que o grupo parlamentar do PSD não iria acompanhar a proposta de revisão constitucional do partido de extrema-direita.Carlos Furtado não saiu do tom. "Da minha parte continua tudo de pé. A minha palavra continua a ser a mesma", insistia à SÁBADO na quinta-feira.Horas depois, esta sexta-feira de manhã, o Chega emitia um comunicado a anunciar um acordo com o PSD. O resultado da negociação nos Açores traz o Chega para o campo dos partidos com quem se negoceiam acordos de governação, mesmo que apenas de incidência parlamentar. Mas André Ventura teve de fazer algumas cedências."Estes não são todos os pontos que gostaríamos de ver transpostos para uma revisão constitucional, mas representam a garantia que teremos um dos grandes partidos a defender pontos de vista que consideramos muito importantes na revisão constitucional que entendemos que o País deve fazer", admitia-se no comunicado.Segundo o texto do Chega, "o futuro Governo regional comprometeu-se a alcançar as metas de redução significativa de subsidiodependência na região e de criação de um gabinete regional de luta contra a corrupção, tendo-se comprometido também com desencadear, nos termos das suas competências próprias, um projeto de revisão constitucional regional que inclua, entre outros aspetos, a redução do número de deputados na região autónoma dos Açores"."Regional" é a palavra-chave para perceber nas entrelinhas um recuo do Chega face à exigência nacional feita por Ventura.No comunicado, o Chega dizia, porém, que o projeto de revisão constitucional que o PSD vai entregar na Assembleia da República, "contemplará, entre outros aspetos, a redução do número de deputados e a vontade de fazer uma profunda reforma no sistema de Justiça, que se tem mostrado incapaz de responder às necessidades do País, e que é um dos grandes objetivos do Chega".Ao final do dia, André Coelho Lima, do PSD, vincava aos jornalistas em Lisboa o carácter regional do acordo."Não há qualquer moeda de troca com a revisão constitucional, não há acordo nacional do Chega com o PSD", disse o vice-presidente social-democrata, citado pela Lusa.Coelho Lima explicou mesmo que o que Ventura tentou vender como um ganho negocial era desde o início a intenção de Rio, revelando que foram "transmitidos a elementos" do Chega os princípios do projeto de revisão constitucional que os sociais-democratas pretendem apresentar nesta sessão legislativa.Coelho Lima deixou assim claro que não houve cedência do PSD, uma vez que princípios como a redução de deputados fazem há muito parte dos objetivos do líder social-democrata para esta revisão constitucional, admitindo que possam vir a merecer o acordo do Chega, "como de outros partidos". De resto, como vincou André Coelho Lima, uma revisão constitucional precisa da aprovação de dois terços dos deputados, pelo que nunca poderá ser feita só com PSD e Chega.O que Coelho Lima também admitiu é aquela que é a principal conquista de Ventura neste processo, a ideia de que "há uma pluralidade de representatividade de partidos, que muda a lógica das conversações".O PSD trouxe o Chega para a mesa das negociações. Mas põe no PS o ónus de ter rompido a tradição de deixar ser Governo o partido mais votado, ao criar a geringonça em 2015, aliando-se ao BE, s ao PCP e ao PEV. "O PS foi o primeiro a ter essa iniciativa", recordou Coelho Lima.José Manuel Bolieiro, líder do PSD Açores ainda não se pronunciou publicamente. Tem neste momento garantidos 26 votos pela coligação feita com CDS e PPM a que somam estes dois do Chega e continua a conversar com a Iniciativa Liberal, que tem um deputado eleito. O acordo com o Chega retira, contudo, o PAN de cena, por este partido ter traçado como linha vermelha ficar na mesma fotografia que o partido de Ventura. PS e BE juntos somam 27 deputados.