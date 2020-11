Trânsito no viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa em Lisboa condicionado até fim do ano

A circulação vai estar interrompida no viaduto sobre a Rotunda do Relógio da Avenida Marechal Gomes da Costa, Lisboa, durante a noite nos dias úteis e aos fins de semana, a partir de segunda-feira e até ao fim do ano.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa refere que o condicionamento deve-se a trabalhos de manutenção e conservação do viaduto sobre a Rotunda do Relógio, junto ao túnel Rotunda do Aeroporto/Relógio.

A autarquia adianta que "os trabalhos implicam a interrupção total da circulação" e irão decorrer a partir de 9 de novembro e até 30 de dezembro nos dias úteis entre as 22h e as 6h e aos fins de semana continuamente entre as 22h de sexta-feira e as 6h de segunda-feira.

Durante estes períodos, o trânsito será desviado para a Praça do Aeroporto/Rotunda do Relógio.

A polícia estará no local a coordenar as alterações à circulação e os desvios de trânsito, indica ainda a autarquia.