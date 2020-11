Há uma dança de cadeiras nos Açores entre partidos, que provoca situações curiosas. O caso mais flagrante é do presidente da Junta de Freguesia do Norte Pequeno, no concelho da Calheta, ilha de São Jorge. Adroaldo Mendonça foi eleito pelo PS para as funções que ainda exerce, mas entretanto foi cabeça de lista por São Jorge nas listas do Chega.Adroaldo Mendonça conserva o cartão de militante socialista, como confirmou fonte do PS Açores à. Se não o entregar, entretanto, deverá, ao que aapurou, ser alvo de um processo disciplinar.Adroaldo não conseguiu ser eleito para a Assembleia Regional dos Açores pelo Chega e não conseguiu sequer ganhar no Norte Pequeno, a junta que lidera. Mas os residentes daquela freguesia de São Jorge já o elegeram depois de ter passado do PSD para o PS.O próprio presidente do Chega Açores era autarca eleito por outro partido quase até ao arranque das máquinas para a campanha regional. Carlos Furtado foi vereador eleito pelo PSD na Câmara Municipal da Lagoa, em São Miguel. Só saiu do partido de Rui Rio em fevereiro numa transferência direta para as hostes de André Ventura., Furtado explicou a saída do PSD com a "vontade de participar num projeto mais abrangente", posicionado "mais à direita" do que o partido liderado por Rio. "Por ser mais direita, o Chega ia mais ao encontro da minha visão de sociedade", justifica.Agora, Furtado vai apoiar um governo de coligação PSD, CDS, PPM, onde estará um líder monárquico que já foi do CDS. Paulo Estevão, o líder do PPM Açores, chegou a ser dirigente centrista entre 1996 e 1999 e só em 2000 saiu para o partido monárquico, mantendo relações próximas com o CDS, o que tem feito com que haja quase sempre uma articulação entre os dois partidos nos Açores.A diferença agora será o aproximar do CDS Açores ao PSD Açores. É que, nos últimos anos, os centristas do arquipélago têm estado sempre muito mais próximos do PS Açores. De resto, várias fontes da região sublinham a maior "proximidade pessoal" do líder centrista Artur Lima aos socialistas açorianos do que aos sociais-democratas com quem agora irá formar governo.