Açores: “Como é que se trocam convicções por conveniências de poder?”, pergunta Hugo Soares a Rio

Hugo Soares tinha um princípio em 2015 e mantém-no em 2020: "Ganha quem governa". O "argumento da legitimidade política" que o PSD usou tantas vezes para criticar a geringonça serve, por isso, também para pôr em causa o acordo com o Chega que ajudará a viabilizar um governo social-democrata nos Açores.Para o ex-líder parlamentar social-democrata, está em causa uma questão de princípio. "Não posso defender para os Açores o que não defendo para a República. Não aceitei em 2015 e não aceito agora", argumenta, com um desafio a Rui Rio para que explique esta opção: "Como é que se trocam convicções por conveniências de poder?".E se a resposta vier com a pergunta sobre o precedente aberto em 2015 por António Costa, quando chegou ao poder com o apoio de BE e PCP apesar de ter sido o segundo partido mais votado? "É determinante que o PSD honre a sua história e não seja um partido de vinganças", contrapõe o ex-líder da JSD.Sem pôr em causa que o PSD aceda ao poder no arquipélago, Soares defende que isso não pode ser feito a qualquer custo. "Respeito muito a autonomia do PSD Açores e percebi bem que quem tantos anos foi tão mal governado pelo PSD queira mostrar ser como seria o PSD a governar", ressalva, sublinhando não ter dúvidas do que "José Manuel Bolieiro será muito melhor presidente do que Vasco Cordeiro".Dito isso, Hugo Soares também não compreende como pode Rui Rio abrir a porta a um acordo com a extrema-direita depois de ter tantas vezes apresentado o PSD como um partido que, sob a sua liderança, se deve deslocar para o centro-esquerda. "É uma questão de coerência política", defende, lembrando que Rio "diz tantas vezes que o PSD não é um partido de direita", mas que agora "numa lógica de conveniência e para chegar ao poder sujeitar-se às condições de um partido de extrema-direita".O Chega anunciou esta sexta-feira em comunicado ter chegado a um acordo que fará com que o partido de André Ventura viabilize no Parlamento Regional um governo formado por PSD, CDS e PPM, uma vez que apesar de o PS ter sido o partido que mais deputados elegeu, perdeu a maioria abrindo caminho a que um entendimento à direita inviabilize um executivo minoritário liderado pelo socialista Vasco Cordeiro.