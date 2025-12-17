PSD diz que arquivamento do caso Spinumviva confirma decisão do país nas eleições

Sábado – Pense por si

Hugo Soares garante que o primeiro-ministro é sério e "à prova de bala".

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse esta quarta-feira que o arquivamento da averiguação preventiva à Spinumviva confirma a escolha do "país real" nas últimas legislativas, acrescentando que o primeiro-ministro é sério e "à prova de bala".

Hugo Soares
Hugo Soares NOW

"Eu encaro esta decisão do Ministério Público com total naturalidade. Creio que saberão, que nós nunca tivemos dúvidas, que Portugal tinha um primeiro-ministro sério. Usei a expressão várias vezes que aqui quero repetir: um primeiro-ministro à prova de bala. Um primeiro-ministro que é um homem como qualquer portuguesa ou qualquer português que nos está a ouvir", afirmou.

Hugo Soares falava aos jornalistas, no parlamento, sobre o arquivamento da averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que foi hoje anunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O líder da bancada do PSD defendeu que, mais do que analisar a demora da decisão, o importante é que a "Justiça funcione em todas as circunstâncias" e que esta decisão do Ministério Público revela "um afastamento cada vez maior entre o país real", que deu a vitória à AD nas últimas legislativas, e "o país político-partidário".

"O país real demonstrou nas eleições que não tinha dúvidas sobre o caráter, sobre a idoneidade, sobre a seriedade e sobre o projeto político de Luís Montenegro. Foi isso que esteve em causa nas últimas eleições legislativas. E hoje a Justiça, que fez o seu trabalho, atesta precisamente aquilo que o país real já tinha dito", considerou.

Questionado sobre o facto de este caso ter levado à dissolução do parlamento e novas eleições, Hugo Soares respondeu que quem "derrubou o Governo que estava a resolver a vida das pessoas" é que deve ser inquirido sobre essa matéria.

O social-democrata disse também que "ninguém achou, do lado do PSD, que eram as eleições que resolviam o problema Spinumviva", e que esse papel cabia ao Ministério Público, acrescentando que é altura de o país se questionar sobre as responsabilidades das pessoas que entenderam "no seu livre-arbítrio, sem fundamento, sem qualquer tipo de razão, fazer denúncias ao Ministério Público sobre um primeiro-ministro".

"Podemos encarar isso com normalidade ou podemos estranhar as intenções. O que sabemos é que o Ministério Público fez o seu trabalho e com naturalidade decidiu. E eu devo-vos dizer que (...) se a decisão tivesse sido outra, era com a mesma naturalidade que eu aqui estava. Porque a nossa preocupação foi, desde o primeiro minuto, resolver os problemas dos portugueses", garantiu.

Sobre se esta decisão reforça a legitimidade do executivo liderado por Luís Montenegro, o deputado do PSD disse que o primeiro-ministro "saiu fortalecido quando o parlamento derrubou o Governo que ele chefiava e o país lhe deu uma maioria maior".

Hugo Soares, questionado sobre se este arquivamento dá mais condições para que se cumpra a legislatura até ao fim, disse que tem de ser a oposição a posicionar-se sobre isso.

"O objetivo de cumprir a legislatura, em prol da estabilidade política e de um Governo que está mesmo a transformar o país e a resolver o problema das pessoas, não se coloca nem com casos, nem com casinhos, nem com questões de justiça. Evidentemente que se estivéssemos a falar de questões que motivassem suspeitas gravíssimas, condenações, estávamos a falar de coisas diferentes", sublinhou.

O deputado concluiu que este caso, alimentado "por razões que ainda hoje não consegue descortinar", diz "muito pouco" aos portugueses.

Também o deputado do CDS-PP João Almeida reagiu afirmando que o arquivamento confirma a opinião dos centristas de que o primeiro-ministro "era digno de confiança e de que não recaía sobre ele nenhuma suspeita legítima da prática de qualquer ato ilícito".

O parlamentar pediu aos partidos que votaram a favor da demissão do Governo que se questionem sobre se "tiveram a prudência suficiente e se o país não podia ter sido poupado" à realização de novas eleições.

