Linha SNS 24 em colapso. Cerca de 600 pessoas em lista de espera

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Linha SNS 24 encontra-se em situação de colapso esta quarta-feira e sem capacidade para atender os utentes que tentam estabelecer contacto. Segundo o CM apurou junto de várias fontes, há uma lista de espera de cerca de 600 pessoas, que está a dificultar o acesso à linha e aos técnicos responsáveis pela triagem das várias situações.

Também não está a ser possível transferir chamadas da Linha SNS 24 para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o que atrasa o socorro aos doentes mais emergentes.

Fontes ouvidas pelo CM, sob anonimato, apontam o dedo ao atual regime de outsourcing promovido pelo concessionário da Linha SNS 24, a MEO, sem funcionários fixos, e com enfermeiros e farmacêuticos a trabalhar de casa quando estão disponíveis. O aumento de casos de gripe e infeções respiratórias estará na origem do aumento da procura. O CM está a tentar contactar o Ministério da Saúde para obter esclarecimentos.