Covid-19: Portugal ultrapassou os 35 milhões de testes realizados

Portugal ultrapassou esta semana os 35 milhões de testes de deteção do vírus SARS-CoV-2 realizados desde o início da pandemia, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), esclarecendo que este número não inclui autotestes.







REUTERS/Pedro Nunes

O INSA assinala, em comunicado, que a marca dos 35 milhões foi alcançada na terça-feira e que o mês de janeiro marcou um recorde ao nível da testagem, com aproximadamente oito milhões de testes à covid-19 efetuados (2,4 milhões de testes PCR e perto de 5,6 milhões de testes rápidos de antigénio), cerca de 257 mil testes por dia.Os 35 milhões de testes realizados desde marco de 2020 distribuem-se por cerca de 19,2 milhões de testes PCR e 15,9 milhões de testes rápidos de antigénio (TRAg).Sobre os TRAg, o INSA relembra também que foi prolongado até 28 de fevereiro o regime excecional e temporário de comparticipação nas farmácias e nos laboratórios aderentes, com vista ao reforço do controlo da pandemia."De acordo com os dados do ECDC -- Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (semana 3/2022), Portugal foi o sexto país da União Europeia a realizar mais testes à covid-19 por 100 mil habitantes, na referida semana", realça ainda a nota divulgada.