Marcelo Rebelo de Sousa condecora José Cid

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou José Cid com a Ordem do Infante D. Henrique no dia em que o artista completa 80 anos.

José Cid nasceu a 4 de fevereiro de 1942, tendo-se alcançado a fama na década de 60 com o grupo Quarteto 1111, um dos primeiros grupos de rock em Portugal.



Em 2019, recebeu o Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, por "contribuições de significado artístico excecional para a música latina".