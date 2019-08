O PSD acusou, esta quarta-feira, o Governo de "espalhar o alarmismo" e de ser "forte com os mais fracos e fraco com os mais fortes" na maneira como geriu a greve dos motoristas e o processo negocial anterior. As críticas foram feitas pelo "vice" social-democrata David Justino, já depois da concelhia do Porto ter criticado o silêncio do presidente do partido, Rui Rio.

"O PSD aconselha o Governo a apostar todos os seus recursos no restabelecimento das negociações, mesmo que para tal seja necessário suspender a requisição civil e desde que as posições irredutíveis dos sindicatos e dos representantes do patronato possam ser superadas, nomeadamente pela suspensão da greve - tal como já foi recentemente sugerido pelo Presidente do PSD - e pela negociação sem condições prévias", disse David Justino, sublinhando: "É o País que o reclama, são os portugueses que o exigem".

"O Governo e as forças que o apoiam estão agora num beco sem saída, e sem condições para recuos. Criaram o problema e não sabem como sair dele. Mais grave ainda, reduziram de forma significativa a sua margem de negociação pela forma como deixaram extremar as posições. O Governo que deveria ser o promotor da solução é cada vez mais parte do problema", atirou ainda o "vice" do PSD.

O dirigente social-democrata acusou o Governo de ter entrado no "circo mediático", dramatizando "as consequências" de um cenário de greve e inundando os órgãos de comunicação social. "Chegou-se ao extremo de termos 3 ministros em simultâneo em três canais de televisão!", apontou Justino, para quem esta medida tinha um objetivo. "Estava criado o clima emocional favorável a uma intervenção musculada – e espetacular, no original sentido da palavra – por parte do Governo que culminou com a esperada requisição civil dos trabalhadores em greve", acusou.

Justino foi ainda mais longe defendendo que "o Governo, em vez de recorrer a todos os instrumentos susceptíveis de restabelecer o diálogo entre as partes, privilegiou o ‘exercício desproporcionado da autoridade’, a demonstração de força com um aparato coercivo injustificado e a tentativa de humilhação dos trabalhadores e dirigentes sindicais, para que pudesse mais tarde reclamar "vitória!". Para Justino, estes os "excessos no exercício da autoridade de Estado" não são alheios à "atual conjuntura político-eleitoral".

Os motoristas de matérias perigosas e de mercadorias cumprem hoje o terceiro dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar uma requisição civil na segunda-feira à tarde, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

Na terça-feira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética disse que 14 trabalhadores não cumpriram a requisição civil decretada pelo Governo.

Hoje de manhã, o porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas disse que os trabalhadores não vão cumprir serviços mínimos nem a requisição civil, em solidariedade para com os colegas que foram notificados por não terem trabalhado na terça-feira.