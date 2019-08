O Governo decidiu não alargar a requisição civil decretada na segunda-feira para a região do Algarve ao restante território nacional, garantindo que os serviços mínimos estipulados para esta quarta-feira foram "genericamente cumpridos".

"Os únicos casos de incumprimento dos serviços mínimos registados prendem-se com o transporte de JET para os aeroportos de Lisboa e de Faro, situações que já estão abrangidas pela requisição civil em vigor", explicou o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, num ponto da situação feito pelas 19h00 desta quarta-feira. No mesmo comunicado, é revelado que "18 equipas das Forças de Segurança e das Forças Armadas estão a fazer o transporte de combustível para o aeroporto de Lisboa e seis equipas da GNR a fazer serviço idêntico para o aeroporto de Faro".

"Face ao exposto, informa-se não ser necessária, neste momento, a revisão dos termos da requisição civil em vigor", conclui o documento.