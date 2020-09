As eleições para a direção da bancada e dos coordenadores do grupo parlamentar do PSD podiam não ter história, uma vez que há uma candidatura única a votos. Mas os deputados descrevem um verdadeiro Big Brother durante a votação e queixam-se de "pressão" no momento de votar.As eleições decorrem numa sala de reuniões do grupo parlamentar, onde segundo relatos de vários parlamentares, têm estado cerca de seis pessoas. No momento de votar, os deputados dirigem-se a uma mesa "de um metro por três", onde está o chefe de gabinete e uma das secretárias do grupo, com duas urnas de madeira. Mas de um dos lados da mesa está o fotógrafo do partido e do outro uma câmara do partido."Não há qualquer privacidade", acusa um dos parlamentares ouvidos pela, que explica não haver na sala outro ponto onde seja possível exercer o direito de voto longe dos olhares dos presentes.A situação levou pelo menos dois deputados a insurgirem-se contra as filmagens. Ao que aapurou, Pedro Pinto e Emídio Guerreiro exigiram que a câmara fosse desligada no momento em que foram votar.Sem outra lista a concorrer à liderança da bancada, uma vez que Pedro Pinto não concretizou a intenção de se candidatar por falta de apoios, não há grandes dúvidas de que Adão Silva irá suceder a Rui Rio na liderança da bancada. Mas algumas fontes ouvidas pelaacreditam que as condições da votação, que qualificam como "inaceitáveis", visam impedir que a eleição fique manchada por um grande número de votos brancos e nulos como aconteceu quando Fernando Negrão foi eleito para liderar o grupo parlamentar.De resto, a votação está a decorrer com um único boletim de voto, numa folha A4, apesar de haver eleições para órgão distintos: para a liderança do grupo e para os coordenadores e vice-coordenadores do PSD nas várias comissões parlamentares.Fontes do PSD ouvidas pelaentendem que pode haver uma irregularidade nesta apresentação da votação, defendendo que deveria haver boletins de voto distintos por se tratarem de listas diferentes apesar de haver uma única candidatura.