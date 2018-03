O PS rejeitou hoje a existência de um acordo com o PSD em torno da regulamentação das plataformas electrónicas de transporte de passageiros, apesar das conversações entre os dois partidos nas últimas 48 horas.O PCP adiou hoje potestativamente para quarta-feira a votação na especialidade na Comissão de Economia do parlamento das propostas relativas a esta matéria, depois de o PS e o PSD terem entregue no início da reunião, em separado, propostas de alteração.O deputado comunista Bruno Dias disse não estarem reunidas as condições para fazer uma votação de "uma matéria tão sensível como esta", apenas "com uns minutos de leitura para saber o que foi concertado entre os dois partidos", registando, no entanto, "a convergência" entre PS e PSD. O adiamento teve o apoio do PAN e do Bloco de Esquerda.Há 15 dias, o PS já tinha adiado potestativamente a discussão e votação na especialidade da proposta de lei do Governo, dos projectos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda, bem como as propostas de alteração apresentadas por PS, CDS-PP e PCP, com o intuito de alcançar um "texto de substituição" e o "acordo" do maior número possível de grupos parlamentares.Em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o deputado socialista João Paulo Correia explicou que o partido dialogou com PCP, CDS, BE e PSD, porque importava "construir uma solução que regulamente com rigor" a existência de uma actividade que, afirmou, neste momento funciona de "forma irregular"."Não há nenhum acordo comum com o PSD. Se assim fosse subscreveríamos um texto de substituição. Não é isso que está em cima da mesa. PSD e PS apresentaram hoje algumas propostas de alteração. O PS irá votar favoravelmente algumas propostas de alteração do PSD, como votará algumas propostas do PCP, BE e CDS", afirmou.Pelo PSD, Emídio Guerreiro disse que o PS só contactou os sociais-democratas na terça-feira, apesar de ter pedido o adiamento da votação há 15 dias."E desde anteontem temos trabalhado no sentido de tentar casar, juntar aquilo que é comum nos diferentes projectos", explicou, lamentando que o contacto dos socialistas só tenha acontecido nas últimas "48 horas".