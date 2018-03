Carlos Pina reagiu à notícia sobre a necessidade de intervenções urgentes. "A ponte 25 de Abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura", disse.

O presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Carlos Pina, reagiu esta quinta-feira à notícia avançada pela Visão. "A ponte 25 de Abril esteve segura, está segura e vai continuar a estar segura", disse, de acordo com o Expresso.



"As anomalias que recentemente têm vindo a público na Comunicação Social sobre esta construção são detectadas precisamente com o programa de monotorização que regularmente fazemos, que serve exactamente para interpretar a causa dessas anomalias e definir qual a melhor estratégia para eliminá-las, assegurando assim todas as condições de segurança", prosseguiu o responsável.



Para garantir todas as condições de circulação na ponte, Carlos Pina garantiu que as obras começarão no "tempo adequado". "Elaborámos um parecer onde referíamos que as obras programadas deviam ser realizadas o mais depressa possível. Hoje, consideramos que as obras vão começar no tempo adequado para garantir a segurança da Ponte 25 de Abril", disse o presidente do LNEC.