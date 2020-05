PS não vai desistir de ouvir presidente da RTP sobre venda de terrenos

O PS disse hoje que não vai desistir de ouvir o presidente da Administração da RTP que alegou contacto com um infetado com covid-19 para não comparecer, pela segunda vez, na audição sobre a venda dos terrenos em Gaia.

Contactada pela Lusa, a assessoria do Conselho de Administração referiu que "o presidente da RTP informou o Parlamento que não pode comparecer na sessão de amanhã [terça-feira] da Comissão Parlamentar de Cultura, por impedimento decretado pelas autoridades nacionais de saúde, por estar obrigado a isolamento profilático".

"A administração da RTP tem o maior interesse em prestar todos os esclarecimentos considerados necessários aos senhores deputados, tendo proposto o reagendamento da sessão para uma data posterior a 26 de maio, dia em que termina o isolamento profilático, a remarcar pela comissão", assinala em resposta à Lusa.

Gonçalo Reis ia ser ouvido na terça-feira na Comissão de Cultura e Comunicação a pedido dos socialistas que, em declarações à Lusa, referem que esta é já a segunda vez que o presidente do Conselho de Administração da RTP se mostrou indisponível para esclarecer os deputados acerca da alienação de terrenos do Centro de Produção do Norte.

"O senhor presidente manifestou outra vez indisponibilidade. Da primeira vez porque, estávamos em março, e o senhor presidente entendeu que não havia condições de segurança, em termos sanitários, da Assembleia [da República] para não estar presente. E, da segunda vez, invocou agora que tinha estado perto de alguém contaminado e como tal estava impedido", explicou Rosário Gamboa, representante do PS naquela comissão.

A deputada assegura, contudo, que tal não impedirá o Partido Socialista de voltar a solicitar a audição de Gonçalo Reis, na medida em que o que está em causa é a diversidade do serviço público, dentro do território.

"Eu considero que as respostas vão ter de ser dadas. Nós não vamos desistir de ouvir o presidente do Conselho de Administração, porque consideramos que está aqui em jogo é uma matéria muito importante, temos feito essa insistência e vamos quer ouvi-lo. O senhor presidente não pode, por as razões que alega e nós vamos esperar e voltaremos a chamá-lo", disse.

Escusando-se a comentar se o PS entende estar perante uma manobra dilatória, Rosário Gamboa reforçou que o partido voltará a chamar Gonçalo Reis assim que o período de quarentena terminar.

"Na indisponibilidade de o presidente da administração poder comparecer amanhã [terça-feira] às 11:00 - tivemos a informação hoje da impossibilidade, na Comissão da Cultura e Comunicação - o Partido Socialista fará o terceiro requerimento para o ouvir, mal o senhor presidente de Administração passar o período de 14 dias. Daremos um prazo e tornaremos a chamar o presidente de Administração", garantiu.

A socialista salienta que, além da diversidade do serviço público dentro do território, em causa está ainda particularmente a capacidade instalada no Centro de Produção do Norte, que é responsável por cerca de 40% da produção da RTP.

"As informações que temos deixam-nos muito inquietos e como tal estamos a tentar ouvir o senhor presidente do conselho de administração para que possa esclarecer quais são os seus planos para o Centro de Produção do Norte", concluiu.

A ida de Gonçalo Reis à Comissão de Cultura, para esclarecer a venda de terrenos no centro de produção Norte da RTP, foi ainda alvo de requerimentos do Bloco de Esquerda (BE) e PSD.

Em março, o BE adiantava num requerimento, "segundo o relatório de contas de 2016 da Rádio e Televisão de Portugal, o presidente da administração da empresa, Gonçalo Reis, vendeu o terreno da antiga estação emissora da RTP, em Miramar (Vila Nova de Gaia), alegadamente por 600 mil euros, numa rubrica de vendas de património que inclui outro prédio em Ponta Delgada, numa soma total de 621,8 mil euros".

Ora, "o terreno de Miramar foi agora colocado à venda no 'site' de vendas Idealista por 12,3 milhões de euros e é apresentado como 'um dos melhores terrenos do Porto - Vila Nova de Gaia - Miramar ideal para a construção de uma unidade hoteleira, 'resort' de luxo ou condomínio de luxo", referia o BE.

Ainda em março, os deputados do PSD contestaram o "negócio imobiliário" associado àqueles terrenos, tendo pedido esclarecimentos ao Parlamento.

Na nota, o PSD descreve que a antiga emissora, que foi vendida por 1,7 milhões de euros, em 2016, foi, entretanto, colocada à venda por 12,3 milhões de euros.