para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 19 de junho de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no

Capa edição 790

Quando Alexandre Soares dos Santos me convidou em 2013 para ser administrador do grupo Jerónimo Martins, estava eu ainda como embaixador em Paris, perguntei-lhe 'porque é que me está a convidar? Eu não sei nada de retalho'", relembra Francisco Seixas da Costa. Em abril desse ano, já reformado da carreira diplomática, Seixas da Costa aceitou o cargo. E, em pouco tempo, chegaram mais convites.O caso de acumulação pelo ex-diplomata está longe de ser uma exceção nas empresas e instituições de tipo em Portugal - é mesmo a regra. O último relatório do regulador CMVM sobre governo das sociedades cotadas em Bolsa apontava que "apenas 20 dos 422 cargos nos órgãos de administração eram ocupados por administradores que não exerciam funções em mais nenhuma sociedade", ou seja, 95% dos administradores acumulavam. O documento é de 2016, relativo a 2014, e desde então não foi atualizado nem pela CMVM, nem pelo Instituto Português de Corporate Governance, que desde 2018 tem o poder de monitorizar as recomendações para o bom governo das sociedades.A situação, contudo, não se alterou significativamente desde 2014: a SÁBADO consultou as listas de órgãos sociais das empresas cotadas no PSI-20, o índice de referência da Bolsa portuguesa, e chegou a números idênticos aos da CMVM. E, se quase todos acumulam, muitos acumulam em grande quantidade.