PS: Costa apela à participação nas eleições e promete toda a solidariedade ao novo líder

O secretário-geral cessante do PS, António Costa, pediu a mobilização dos socialistas nas eleições desta sexta-feira e sábado para a escolha do seu sucessor e adiantou que o novo líder contará com a sua total solidariedade.







Estas posições constam de uma mensagem que António Costa enviou esta manhã a todos os militantes do PS, no primeiro de dois dias das eleições diretas para a escolha do novo secretário-geral deste partido."Hoje e amanhã [sábado] vamos eleger o nosso novo líder. Estou certo que a escolha democrática dos socialistas dará uma nova energia ao PS. Apelo, por isso, a participação de todos nesta eleição, fazendo desta votação uma grande afirmação da força do PS", escreveu o líder cessante dos socialistas.Na mesma mensagem, António Costa acentuou depois de será solidário com o seu sucessor, independentemente da escolha dos militantes do seu partido."O novo secretário-geral contará com toda a minha solidariedade e, por certo, com o apoio de todos os militantes, na unidade plural que é a marca do nosso PS", acrescentou.Cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem hoje e sábado o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, numas eleições disputadas entre José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 com direito de inerência) ao congresso nacional, que se realizará entre 05 e 07 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.Hoje, votam os militantes da FAUL e os das federações de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.No sábado, há eleições nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira. As votações terminam às 23h (hora indicativa) de sábado.Os primeiros resultados eleitorais serão divulgados pelas 23h30, na sede nacional do PS, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.