Eleições legislativas: o leilão de promessas já arrancou

A margem orçamental parece ampla e as legislativas estão à vista, o que cria as condições para a multiplicação de propostas de distribuição – ou de reposição – de rendimentos com recurso ao erário público. Desde a demissão do primeiro-ministro, a 7 de novembro, os partidos têm lançado novas propostas ou realçado reivindicações antigas, quase sempre dirigidas ao bolso e às perceções de grupos eleitorais amplos: os cerca de três milhões de pensionistas, os mais de 750 mil funcionários públicos (com destaque para professores e médicos) e, a seguir, os contribuintes. Entre estes grupos, os professores têm uma quase certeza: um dos candidatos do PS e o líder do PSD querem contar o tempo de serviço perdido, o que será uma vitória para a classe.