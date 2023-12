Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O antigo ministro das Infraestruturas ganhou no Porto, a maior federação do PS, e também em Coimbra e Viseu. Resultados oficiais são divulgados às 23h30.

Andreia Antunes com Leonor Riso

Pedro Nuno Santos é o novo secretário-geral do PS

Pedro Nuno Santos ganhou no Porto, a maior federação do partido, em Coimbra e Viseu, o que significa que tem a vitória assegurada e será o próximo secretário-geral dos socialistas.







Vítor Mota/Cofina Media

José Luis Carneiro, que se encontra no Hotel Altis a acompanhar os resultados da votação, deverá dirigir-se para o Largo do Rato, para a sede nacional do PS onde vai discursar. Em declarações aos jornalistas, o opositor de Pedro Nuno Santos afirmou já que a sua candidatura deu "um grande exemplo de democracia, levando propostas e ideias, junto dos nossos simpatizantes, militantes, e outros cidadãos de outros partidos que vieram ouvir".