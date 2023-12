António Costa põe de lado 'reforma política' e elogia candidatos ao PS

Secretário-geral socialista garantiu que se reunirá com o seu sucessor no dia seguinte às eleições diretas. "Os portugueses estarão em boas mãos" com os candidatos do PS, assume.

António Costa votou nas eleições diretas do PS ao fim da tarde e garantiu que ainda não tem idade para meter a reforma. "Nenhum cidadão mete os papéis para a reforma política. Enquanto estamos vivos somos cidadãos políticos, mas ser cidadão político não significa exercer cargos políticos", explicou. "Uns participam de forma mais ou menos activa. Logo veremos."







O primeiro-ministro demissionário e ainda secretário-geral do PS assinalou ser "muito bom sinal ver muitas pessoas a votarem" e considerou as eleições diretas em que se defrontam Pedro Nuno Santos, Daniel Adrião e José Luís Carneiro "um momento de viragem de página em que o partido tem de ter nova energia". Logo no domingo, dia 17, a seguir às eleições, vai reunir-se com o vencedor.Considera deixar os socialistas em boas condições. "Agora havia um Governo maioritário, o PS não tinha tido nenhuma derrota eleitoral e pelas sondagens está em boas condições de ganhar eleições. E se está agora, estará a 10 de março, com uma nova liderança, uma nova energia, uma nova força, mais imaginação e criatividade vai conseguir responder ao que os portugueses desejam", garantiu.Quanto aos sucessores, garante que os deixará trilhar o seu caminho. "Não vou andar por aí a opinar e a dizer o que os outros devem fazer ou deixar de fazer. Fiz a minha parte, estou de consciência muito tranquila.""Qualquer que seja o que ganhe, os portugueses estarão em boas mãos", afirmou.Pedro Nuno Santos também votou esta sexta-feira, afirmando estar muito confiante quanto à vitória. "Temos muito orgulho no legado do PS", frisou. "O PS sempre foi capaz de congregar, de unir."