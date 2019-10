PS confiante em reforço das autonomias regionais nesta legislatura

A vice-presidente da bancada socialista Lara Martinho considerou, esta quarta-feira, "desejável e possível" que se assista na presente legislatura a um reforço das autonomias regionais e elogiou o auxílio prestado pelo Governo aos Açores após o furacão "Lorenzo" Lara Martinho, deputada eleita pelo círculo dos Açores, falava na parte final do primeiro de dois dias de debate do programa do XXII Governo Constitucional na Assembleia da República.A deputada do PS defendeu que, na última legislatura, houve progressos na cooperação entre os governos da República e o Regional dos Açores, dando como exemplos os processos da Base das Lajes com "um auxílio crescente ao Município da Praia da Vitória", a comparticipação do transporte entre ilhas e o "cumprimento integral da Lei das Finanças Regionais"."É desejável e possível que haja um aprofundamento da autonomia", declarou Lara Martinho na parte final da sua breve intervenção.A vice-presidente da bancada do PS fez também uma comparação entre os executivos de António Costa e de Pedro Passos Coelho em matéria de auxílio quando os Açores são atingidos por intempéries."Depois da passagem do furacão Lorenzo, houve uma comparticipação dos prejuízos na ordem dos 85%. Antes, disseram aos açorianos para recorrerem à banca", afirmou.