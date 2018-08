A provedora dos Animais de Lisboa recomendou hoje que os animais devem ser protegidos da vaga de calor prevista para Portugal nos próximos dias, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus, à semelhança dos idosos e das crianças.Em comunicado, Marisa Quaresma dos Reis lembrou que, desde 2017, o Código Civil Português reconhece que os animais "são seres vivos dotados de sensibilidade e objecto de protecção jurídica em virtude da sua natureza".Desta forma, "para além dos idosos, crianças e outros grupos de pessoas mais vulneráveis em razão de doença ou de viverem em situação de sem abrigo, os animais também devem ser protegidos destas condições climatéricas extremas".Marisa Quaresma dos Reis aconselha ainda a que o animal "não seja passeado nas horas de maior calor e em pavimentos que possam escaldar as suas patas", facto que "pode causar sérias queimaduras ao animal e comprometer também a regulação da temperatura corporal"."Se reparar que o seu animal apresenta alterações de comportamento, respiração ofegante, salivação anormal, temperatura corporal elevada, batimento cardíaco acelerado, prostração deve levá-lo de imediato ao médico veterinário. Poderá estar a sofrer um golpe de calor", salientou a provedora.A responsável aconselhou ainda que seja evitado o período entre as 11:00 e as 17:00 para participar em atividades ao ar livre com os animais, sugerindo um banho de praia, mas "certificando-se que esta autoriza a permanência de animais".Segundo o IPMA, a temperatura vai subir de forma acentuada em Portugal continental a partir de hoje, mantendo-se muito elevada até ao fim de semana, com os avisos laranja a passarem a vermelhos (o nível mais grave) a partir de quinta-feira e até às 05:59 de sábado.Os distritos abrangidos pelo aviso vermelho por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima são Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Guarda.O IPMA alertou que, nos próximos dias, as temperaturas máximas em Portugal vão estar "muito acima dos valores normais para a época" e podem atingir "máximos absolutos em vários locais", com máximas a rondarem os 45º C e as mínimas a aproximarem-se dos 30º C.