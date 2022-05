Provas de aferição vão ser feitas no computador por três mil alunos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Três mil alunos vão fazer as provas de aferição no computador, avança o JN. O fim das provas e dos exames em papel está previsto para 2025, através dum investimento de 12 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência.







No início do próximo mês arranca o projeto-piloto, que abrange 42 escolas no país e estudantes do 2º, 5º e 8º ano.O IAVE (Instituto de Avaliação Educativa) explicou que, para que a implementação seja feita com segurança, o processo vai ser gradual e vai contar com a "aplicação de fases experimentais nas várias modalidade de avaliação externa".Segundo o IAVE, cada escola deve escolher quais os computadores a usar para a realização das provas.