Protesto de agricultores obriga ao corte do nó de acesso à A4 e IP2 em Macedo de Cavaleiros

Dezenas de agricultores estão esta quinta-feira concentrados no nó da Amendoeira, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, obrigando ao corte da A4 e ao IP2.







NUNO VEIGA/LUSA

A Guarda Nacional Republicana, que está a acompanhar o protesto, está a vedar o acesso à A4 nos dois sentidos e ao IP2.Também a Estrada Nacional 15 (EN15) está condicionada junto ao nós de acesso, devido à presença de máquinas agrícolas.Desde as primeiras horas da manhã que dezenas de máquinas agrícolas estão a concentrar-se em Macedo de Cavaleiros, como verificou a Lusa no local.De acordo com Luís Reis, da organização deste protesto, pelas 08:00 já estarão concentrados cerca de 300 agricultores, de Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Alfândega da Fé, Vimioso, Bragança, Vinhais, Mogadouro e Valpaços, no distrito de Vila Real.Também desde as 7h00 decorre outro protesto, agendado para o distrito, junto ao nó de Lodões, Vila Flor, que junta agricultores ainda do concelho de Carrazeda de Ansiães.Segundo informações recolhidas junta da GNR, as máquinas agrícolas circulam na nacional contígua às vias principais e tudo decorre com normalidade.