Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Protesto contra hotel no Quartel da Graça em Lisboa reagendado para sábado

Lusa 11 de maio de 2026 às 14:27
As mais lidas

As condições meteorológicas do passado fim de semana ditaram o adiamento do protesto contra a construção de um hotel de luxo no antigo Quartel da Graça.

O protesto contra a construção de um hotel de luxo no antigo Quartel da Graça, em Lisboa, foi reagendado para este sábado, com o evento popular "Há fado no coreto", disse esta segunda-feira à Lusa fonte da organização.

Quartel da Graça mostra sinais de degradação e abandono
Quartel da Graça mostra sinais de degradação e abandono Foto enviada pela Assembleia da Graça

Promovida pela assembleia de cidadãos "Parar o Hotel no Quartel da Graça", a iniciativa de protesto esteve agendada para o passado sábado, mas foi adiada devido às condições meteorológicas, com chuva e vento forte.

"Mais uma vez, fica evidente a necessidade de a Graça ter um espaço cultural coberto, onde a população possa continuar a usufruir de eventos e iniciativas culturais -- faça chuva ou faça sol", salientou a organização do evento, numa nota enviada à Lusa, informando que a iniciativa "Há fado no coreto" foi reagendada para este sábado, 16 de maio, das 15:00 às 18:00.

Contra a construção de um hotel de luxo no antigo Quartel da Graça, a assembleia de cidadãos pretende que o imóvel público, que dispõe de "um espaço enorme", seja destinado à comunidade, inclusive com habitação e oficinas para atividades, defendendo uma experiência de democracia direta para "um modelo de cidade diferente, que seja mais habitável, mais viva e mais comunitária".

Em declarações à agência Lusa, Chiara Moneta, da assembleia de cidadãos "Parar o Hotel no Quartel da Graça", defendeu que é preciso continuar a lutar contra a construção do hotel, apesar do início das obras em março, "com muito atraso" face aos prazos previstos no contrato de concessão do Quartel da Graça, em que se previa a abertura da unidade hoteleira no final de 2022.

Reconhecendo que "não vai ser fácil" travar o projeto do grupo hoteleiro Sana, reforçou que a assembleia de cidadãos vai "tentar até o fim". "A última coisa que queremos é que seja um hotel [...] há muitos hotéis na cidade e o nosso bairro, em particular, já está estrangulado para o turismo", disse.

A iniciativa de protesto vai decorrer no Largo da Graça, onde se prevê uma tarde de fados, nomeadamente com o apoio da Junta de Freguesia de São Vicente, segundo a assembleia "Parar o Hotel no Quartel da Graça", que criou uma petição pública em maio de 2025 e conta já com mais de 4.500 assinaturas.

O presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, André Biveti (PS), disse à Lusa estar "100% de acordo" com as reivindicações do movimento de cidadãos contra o hotel no Quartel da Graça, referindo que há um apoio institucional e logístico à iniciativa de protesto, como licenciamento e equipamento de som.

Para o socialista, é preciso "repensar" o uso do Quartel da Graça, até considerando "o incumprimento do contrato" de concessão, estando a junta a avaliar a situação, inclusive se o motivo é imputável ao grupo Sana, para avançar com "uma providência cautelar para que o hotel não avance". Tal como reivindica a assembleia de cidadãos, André Biveti quer que o Quartel da Graça tenha "outra finalidade, que não seja um hotel, mas sim um equipamento público".

Classificado como monumento nacional desde 1910, o Quartel da Graça integra a lista de imóveis históricos a reabilitar no âmbito do programa Revive, apresentado em 2019 pelo então Governo do PS, que atribuiu a concessão ao grupo Sana, por um período de 50 anos, com uma renda anual de 1,79 milhões de euros, para a instalação de um hotel de cinco estrelas, com 120 quartos.

O investimento estimado para a instalação do hotel foi de 30 milhões de euros, com abertura prevista para o final de 2022, prazo que não foi cumprido, até porque a obra de construção apenas arrancou este ano de 2026.

Graça: protestos e petição contra hotel de luxo
Leia Também

Graça: protestos e petição contra hotel de luxo

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Mil Milhões de euros cidadãos Hotel Lisboa São Vicente Partido Socialista
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Protesto contra hotel no Quartel da Graça em Lisboa reagendado para sábado