Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil. Mais de mil ocorrências registadas desde as 12h de terça-feira

Lusa 09:33
As mais lidas

A maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).

Mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 de hoje, a maioria inundações, segundo a proteção civil.

Mau tempo causa inundações em Lisboa e Algarve, com centenas de ocorrências registadas
Mau tempo causa inundações em Lisboa e Algarve, com centenas de ocorrências registadas CMTV

"Entre as 12:00 [de terça-feira] e as 08:00 [de hoje] foram registadas 1.005 ocorrências, das quais 211 na cidade de Lisboa e 764 nos restantes distritos devido à chuva forte", adiantou Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Pereira, a maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).

"Na região do Algarve, foram contabilizadas 40 ocorrências entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 de hoje. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA} agravou o aviso emitido para a região de laranja para vermelho até às 10:00", disse.

Segundo Elísio Pereira, durante a noite não houve registo de vítimas.

Na terça-feira, uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries.

O IPMA emitiu um aviso vermelho até às 10:00 de hoje para o distrito de Faro, passando depois a laranja até às 15:00.

Por causa da previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas, o IPMA colocou também sob aviso laranja até às 15:00 de hoje os distritos de Évora, Setúbal e Beja.

Os distritos de Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até ao meio-dia, e Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo até às 15:00.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica uma situação de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Proteção Civil. Mais de mil ocorrências registadas desde as 12h de terça-feira