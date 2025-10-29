Proteção Civil. Mais de mil ocorrências registadas desde as 12h de terça-feira

A maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

Mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 de hoje, a maioria inundações, segundo a proteção civil.



Mau tempo causa inundações em Lisboa e Algarve, com centenas de ocorrências registadas CMTV

"Entre as 12:00 [de terça-feira] e as 08:00 [de hoje] foram registadas 1.005 ocorrências, das quais 211 na cidade de Lisboa e 764 nos restantes distritos devido à chuva forte", adiantou Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Pereira, a maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).

"Na região do Algarve, foram contabilizadas 40 ocorrências entre as 12:00 de terça-feira e as 08:00 de hoje. Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA} agravou o aviso emitido para a região de laranja para vermelho até às 10:00", disse.

Segundo Elísio Pereira, durante a noite não houve registo de vítimas.

Na terça-feira, uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries.

O IPMA emitiu um aviso vermelho até às 10:00 de hoje para o distrito de Faro, passando depois a laranja até às 15:00.

Por causa da previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas, o IPMA colocou também sob aviso laranja até às 15:00 de hoje os distritos de Évora, Setúbal e Beja.

Os distritos de Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até ao meio-dia, e Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo até às 15:00.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica uma situação de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.