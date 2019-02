Em dezembro de 2018, foi divulgado que mais de 10 formandos do 40.º curso da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Portalegre, tinham sido agredidos com socos e pontapés durante uma formação de bastão extensível. No mesmo mês, o diretor exonerado do Centro de Formação da GNR em Portalegre, coronel Mário Ramos, foi promovido.

Ramos foi exonerado a 4 de dezembro, e a 21 assumiu funções como diretor da Direção de Formação, do Comando da Doutrina e Formação (CDF). As suas responsabilidades abarcam a Escola de Queluz, o Centro de Formação da Figueira da Foz e o Centro de Formação de Portalegre.





A carregar o vídeo ...

Alguns recrutas agredidos em Portalegre, pelo chamado "Red Man" – uma pessoa que agride os formandos estando protegida por um fato de proteção – foram hospitalizados e tiveram que ser operados.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mandou a Inspeção Geral da Administração Interna instaurar um inquérito. A Procuradoria-Geral da República avançou com um inquérito criminal.









Questionado pelo Jornal de Notícias, o Comando Geral da GNR indica que Ramos não é responsável pela formação da GNR: "É, antes, responsável por um órgão que presta assessoria ao comandante do Comando de Doutrina e Formação, competindo a este último a tomada de decisão."

Já César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR), afirma que a nomeação significa que Ramos irá "orientar também a parte da formação das escolas da Guarda".