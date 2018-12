O autor das imagens e primo do formando agredido, foi ameaçado com um processo caso divulgasse o vídeo. Caso já deu origem a uma exoneração.

Um jovem formando da GNR pediu ao primo, alferes daquela força militar, que o filmasse durante o exercício de combate contra o Red Man [homem vermelho], no curso de bastão extensível. Mas o que foi captado não foi um simples exercício de treino, mas sim um espancamento do formador que envergava protecções, ao formando que tinha um bastão revestido de esponja. O primo foi ameaçado com um processo disciplinar na GNR se divulgasse o vídeo em causa, avança o Correio da Manhã.



A vítima teve de ser hospitalizada, transferida de Portalegre para São José, em Lisboa, com uma lesão nos olhos. O primo foi ameaçado com um processo disciplinar na GNR caso divulgasse o vídeo.



O vídeo em questão foi remetido ao Ministério Público e o director do centro de formação da GNR, em Portalegre, coronel Mário Ramos, acabou por ser exonerado pelo comando-geral. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pediu à Inspecção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito ao caso.



"Não é admissível a demora na notificação de factos relevantes como estes", disse esta terça-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



O primo da alegada vítima terá posteriormente entrado em confronto com o formador, também alferes, numa camarata no Centro de Formação de Portalegre.